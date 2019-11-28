法国将遭遇“黑色星期四 ”

法国各工会、各在野党和“黄背心”形成广泛的联盟，共同呼吁12月5日也就是下个星期四进行罢工，以反对总统马克龙计划的退休制度改革。

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根据各方的信息，下个星期四的罢工呼吁预计会获得广泛的响应，下个星期四将会是一个黑色的星期四，甚至是非常非常黑的极黑的星期四，不过，法国总统马克龙仍然决心要“进行好”退休改革。

离黑色星期四还有一个星期的时间，法国从总统府到学校到医院等各机构各单位都在开会讨论如何应对即将到来的黑色星期四。

根据罢工的动员情况，周三，法国国家铁路公司已经停止了12月5日和6日的火车票的预售，就某些线路，甚至12月7日和8日的车票预售也已经停止，预计下个星期四和星期五的交通和出行将是异常的艰难。很多的中小学校，这两天已经通知家长，下个星期四学校很可能无法让学生们上学。

面对交通瘫痪、员工上班困难、会有很多员工缺席的可能，救死扶伤的医院和急救部门据悉也都在考虑对策。

在政府一边，法国总统府和总理府预计了一系列的会议，讨论对策，不过，政府的口号依然是“决心”和“协商”，“决心”指的是决心进行好退休改革，“协商”的意思是要通过“协商”进行好退休改革。