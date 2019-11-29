秘鲁前总统藤森之女惠子将获释

南美国家秘鲁将于2020年1月26日举行提前立法选举。在此选举前夕，秘鲁宪法法院裁定释放，目前流亡日本的前总统藤森谦也的女儿 ̖ 秘鲁最大反对党领袖藤森惠子（Keiko Fujimori）。

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在南美国家秘鲁，当地反对派人民力量的支持民众今天2019年11月29日周五处于节日气氛之中。他们的领袖 ̖ 目前流亡日本的秘鲁前总统藤森谦也（Alberto Kenya Fujimori,）的女儿惠子女士（Keiko Fujimori）按计划今天2019年11月29日星期五可以出狱。

就此，本台法广RFI在南美的法语记者艾里克（Eric SAMSON）从当地传回了对秘鲁前总统藤森谦也的女婿，也就是秘鲁反对派领袖藤森惠子的丈夫马克Mark Vito在监狱门外耐心等待，并接受现场采访的录音片段。

惠子的丈夫马克用西班牙语说：“我在这里等着，直到拥抱到我夫人惠子的那一刻。我们家的第一顿团圆饭，就是要为我们的女儿Kiara庆祝生日。 ”

马克接着说：“出于对她的尊重和爱，我没有对她加以任何限制。我从来没有把个人利益置于3200万秘鲁人民的利益之上。如果她想要继续其政治生涯，她将得到我的全力支持。”

以上是流亡日本的智利前总统藤森谦也的女婿马克，就其夫人藤森惠子即将出狱接受本台法广RFI在拉美地区法语记者艾里克现场采访的录音片段。

据介绍，秘鲁反对派人民力量领袖藤森惠子女士此前因涉嫌洗钱被捕，秘鲁宪法法院已于当地时间昨天周四下午公布推翻临时关押藤森惠子的裁定。按照程序，法院需要数小时通知监狱机关才能正式获得释放。