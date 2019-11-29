"黑色星期五 " 促销在法国遭质疑

"黑色星期五 "（Black Friday）是指北美地区每年感恩节（Thanksgiving）后第二天盛行的一种商业促销模式。法国部分民众对这种美式行销方式的环境冲击提出了质疑，并倡议推动“绿色星期五”。

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11月29日星期五是2019年感恩节后第二天，也被许多商家或消费者称之为"黑色星期五 "。这种美式行销方式于2013年被引入法国。但其对环境的冲击，现在在法国受到越来越多的指责。并在今年形成了一个推动恢复绿色星期五Friday Green Again的新集体。法国今年有超过500种品牌加入与北美"黑色星期五 "同时的恢复绿色星期五运动。目的是要把感恩节后第二天推动成为一种提醒人们负责任消费的运动。

“黑色星期五”或“绿色星期五”

在法国推出恢复绿色星期五运动的倡议人Nicolas ROAR在接受本台法广RFI法语记者罗曼Romain采访时做出如下表述：“这一天象征了过度消费，真的会有环境与社会代价。为此，人们在我们这个拥有500种品牌的社交圈里提醒注意在这一天要筛选 ̖ 修理 ̖ 再次出售或重新利用我们不再需要的东西。所以，这是一种与巨浪逆向的微风。”

此外，在法国推动恢复绿色星期五运动的倡议人尼古拉Nicolas ROAR还表示，参与"黑色星期五 "，这对地球造成伤害。

不过，本台法广RFI法语记者同时指出，尽管有越来越多的品牌抵制美式消费模式，但"黑色星期五 "依然吸引了众多消费者。业界机构Ring Central认为，本周末的消费金额将接近60亿欧元。