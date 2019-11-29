埃尔多安说马克龙“脑死亡”，巴黎反击

土耳其总统埃尔多安周五表示，法国总统马克龙处于“脑瘫”的状态。在离北约峰会召开还有几天的时间，埃尔多安的这番话加剧了法国和土耳其这两个北约关键国家之间的危机。

广告 继续浏览后续

日前，法国总统马克龙曾经表示北约处于“脑死亡”的状况并呼吁对北约的战略进行检视。周五，土耳其总统埃尔多安使用马克龙的话对马克龙进行了强烈的反驳。

埃尔多安周五在伊斯坦布尔的一次讲话中说：“这些声明仅适用于您这种脑死亡的人。”他还说：“首先，你要检查你自己的脑死亡。”

法国对埃尔多案的话立即作出了回应，法国外交部周五召见了土耳其大使。 法国总统府则表示说，“很清楚，这已经不是声明了，这是在侮辱人。”法国总统府还说，这是埃尔多安最新一次的过分行为。

土耳其驻巴黎大使穆萨已经于10月10日被法国外交部召见，在土耳其驻巴黎大使被召见的前一天，土耳其对叙利亚北部的库尔德民兵武装发动了进攻。

土耳其在美国总统特朗普的默许下，对与伊斯兰国组织进行战斗的关键盟友所发动的攻击在北约内部燃起了烈火，因为欧洲人直接是圣战分子威胁的目标。

批评土耳其攻击库尔德民兵武装的马克龙星期四表示，土耳其已将盟友“置于既成事实之前”，并呼吁在即将召开的北约峰会上对北约的作用和战略进行反思。这引发埃尔多安的不快。

另外，法国支持叙利亚民主力量（SDF），从而间接支持其主要组成部分之一的（YPG）库尔德民兵，这使土耳其感到气愤。