秘鲁前总统藤森之女惠子获自由

秘鲁前总统藤森谦也目前流亡日本。他的女儿惠子(Keiko Fujimori)在身陷囹圄13月后，终于当地时间2019年11月29日周五晚重享自由。

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据本台法广RFI法语记者今天2019年11月30日周六发自利马的报导，秘鲁最大反对党人民力量女领袖 ̖ 目前流亡日本的秘鲁前总统藤森谦也（Alberto Kenya Fujimori）之女惠子在获得宪法法院的裁定后，于当地时间周五晚20点30分出狱。本台法广RFI法语记者Munhoz-Boillot不仅见证了这一时刻，还从现场发回了采访报导。

在亲人与支持者们的欢呼呐喊声中，藤森惠子走出了女子监狱的大门。她的亲属和数百名支持者早就等候多时，人们热烈鼓掌欢迎惠子女士重享自由。在现场的本台法广RFI法语记者注意到，许多人热泪盈眶。

一位名叫罗莎（Rosa）的女子在接受采访中用西班牙语做出如下表述：“太感人了。终于看到她自由了。实在让人太感动了。一年多以来，人们一直在等待这一刻，人们成功了。”

本台法语记者还看到，周五晚到监狱门外迎接藤森惠子的人士中，有几位是人民力量的前国会议员。本台法文报导指出，藤森惠子于去年2018年10月31日遭临时羁押至今，在狱中呆满了13个月。惠子女士出狱后随即面对媒体表示，她首先要与家人在一起，在调理了身体状况之后，再考虑今后的政治生涯。