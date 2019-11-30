英国2019提前大选 安全再成焦点

英国预计将于12月中上旬为脱欧事宜举行提前大选。在此之际，周五伦敦桥发生的持刀袭击造成多人死伤事件促使英国政坛关注安全议题。

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来自伦敦的消息显示，2019年11月29日周五的肇事嫌犯是一名有前科的28岁青年。

本台法广RFI法语记者Loïc提供了伦敦市长Khan就周五攻击事件的讲话录音片段。伦敦市长用英语说：“一名男性嫌犯被伦敦的警察击中死亡。我在此向参与行动的警察们致谢，向所有每天为我们安全冒着生命危险的人们致谢。我也想向那些冒着危险，及时做出反应的人们的英雄主义表示敬意。我们应该正面面对恐怖主义灾害。那些想要试图发动攻击，和想要制造分裂的人将无法达到他们的目的。我呼吁所有伦敦市民保持警惕，向警方通报所有可疑举止。”

此外，事件发生后不久，多位英国政界人士随即在参加英国电视媒体上有关选举的辩论时，谈到了对安全问题的看法。

据本台法广RFI法语记者Christophe报导提到，代表保守党参加电视辩论的英国财政部首席秘书Rishi Sunak指出，维护安全是每个政府的首要职责，英国现保守党政府将继续为警察提供资源和执法的权利。英国工党代表Rebecca Long-Bailey 则指出，这是一起极端事件；但人们不应忘记，尤其在过去五年，英国的暴力犯罪增加了；从2010年以来，有超过2万名警察被退出；这只能带来直接冲击。