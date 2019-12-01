香港 :区议会选举一周后示威再现

在获得香港警方的不反对通知书后，亲民主派民今天12月1日周日再次走上街头。

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据本台法广今天12月01号星期日的最新法文报导，香港在举行完2019年区议会选举一周后，亲民主派的示威者今天再次走上街头。在上周香港小区选举投票中赢得大胜的民主派阵营认为，它们的诉求没有得到回应，期待今天的和平示威能够获得最大程度的支持。

在尖沙咀（Tsim Sha Tsui），集会现场如同今年6月和今年8月时的情形，一些家庭甚至还推着婴儿车，退休人士也在其中。这样的气氛，周六就已出现在香港街头。

本台法广RFI常驻中国法语记者拉加德Stéphane LAGARDE今天12月01号星期日的报导指出，香港警方对12月01日的三个游行申请，均发出不反对通知书，并呼吁朝美国驻港领馆方向聚集的示威者保持和平。香港亲民主派阵营的信息分享平台网络LIHKJ，也恳请民众在示威期间要保持克制，100%的理性，不要使用暴力。

据介绍，赢得2019年香港小区议会选举的民主派坚持五项诉求，缺一不可，但依然在等待港府答复。香港女特首林郑月娥只是提到将成立一个独立委员会调查本次危机的起因。

Des manifestants pro-démocratie à Hong Kong samedi 30 novembre 2019. 路透社 REUTERS/Laurel Chor

在此前夜，有示威者周六晚在旺角（Mong Kok）堵路，警察使用了催泪瓦斯。有报导说，这是香港小区议会选举后，警方首次使用催泪瓦斯。来自香港的消息显示，昨天11月30日周六晚20点30分，部分香港民众聚集在港铁太子站外，纪念831警民冲突事件三个月，期间，有人用杂物堵塞道路，有警员举胡椒喷雾及胡椒球发射器驱赶民众。另外，昨晚还有示威者用镭射笔照射警察，警方则多次举蓝旗予以警告。