冯德莱恩主导的欧盟委员会起步

由出自德国的冯德莱恩女士（Ursula Von Der Leyen）领导的新一届欧盟委员会2019年12月1日周日正式起步。本台法广RFI在布鲁塞尔的法语记者当天从欧盟传回了部分现场录音片段。

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欧盟委员会新主席冯德莱恩女士用英语说：“这是对我们孩子们的一种责任。责任是给他们留下一个比我们所继承的 ̖ 更强大的欧洲。欧洲联盟需要我们大家共同构筑，一块砖一块砖，一天一天。。。”

Le nouveau président du Parlement européen David-Maria Sassoli, lors de la première séance plénière de la nouvelle Assemblée européenne à Strasbourg, en France, le 3 juillet 2019. 路透社 REUTERS/Vincent Kessler

在周日的仪式上，于2019年7月当选的欧洲议会新议长萨索利(David SASSOLI)表示，希望欧洲建设更切实际。

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出自意大利的欧洲议会议长萨索利用法语说：“ 我们应该遵守承诺，最近几个月的成绩改善了人们的生活。与气候变化做斗争，对我们而言是一种急需；与生活费用升高做斗争，欧洲人民希望看到实际行动。。。”

Image d'archive: Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron le 14 octobre 2019 à Paris. 法新社 Ludovic MARIN / AFP

本台法广RFI周日的法文报导提到，刚刚卸任的欧盟委员会前主席容克(Jean Claude JUNCKER)表示，欧盟委员会主席的工作不容易，他很高兴可以离去。而曾是德国首位女国防部长的欧盟委员会新主席冯德莱恩女士则已做好准备，迎接挑战。

存档图片： Image d'archive: Ursula von der Leyen et Angela Merkel 路透社 REUTERS/Fabrizio Bensch

尽管，很长一段时间以来，外界一直有观点认为，由德国前国防部长冯德莱恩女士主导新一届欧盟委员会，这是法国的一个选择。本台法广RFI在布鲁塞尔法语记者指出，现年61岁的冯德莱恩女士首先是德国总理默克尔女士的亲信。