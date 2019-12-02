香港陷反送中抗议 移居台湾寻觅新生活港人激增

持续近6个月的香港反送中抗议，让香港居民纷纷移居海外寻觅新生活，其中有许多人把目光转向附近实行民主的台湾。

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法新社报导，台湾长期吸引想逃避疯狂步调与天价房租的香港人前来追求其他可能。今年1至9月，获台湾给予短期居留和定居许可的香港人，数量较去年同期增加了近30%，达到4000人以上。来自香港的投资也几乎翻倍。

27岁黄先生上月来到高雄寻觅开餐厅的好地点，为自己明年1月搬来台湾作准备。他告诉法新社：“香港不再安全，你不知道明天会发生什么事。有太多外在力量能改变情势走向。感觉现在情况无法再回到从前。我们看不见香港未来会往哪里走。”

对于台湾明年1月将登场的总统大选，部分远走他乡的香港人则希望，台湾能从香港反送中抗议学到一课。9月份搬来台湾的30岁刘小姐说：“我希望台湾人看到香港局势之后能够警惕，不要相信中共。他们的花言巧语听起来很棒，但一切都是谎言。”

台湾法律不承认庇护概念，也不接受难民申请，但香港人可透过投资签证等多种管道申请在台湾居留。

这已不是香港首次出现外移潮。1997年香港主权移交前，就有许多居民出走国外；2014年香港“雨伞运动”失败后，也曾出现一波人数较少的外移潮。有人形容现况为第3波移民。