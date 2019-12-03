CNN：怎看香港示威？ 任正非：没研究、不知道

华为公司的网站“华为心声社区”3日发布华为创办人任正非11月26日接受CNN采访纪要。CNN问及许多香港示威议题，任正非多以“不了解”或是“没有研究”作为回应，并表示香港与华为重建业务没有任何关系，香港问题不会影响华为在国际上的任何合作。

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就《香港人权与民主法桉》是否会影响中美贸易战，继而影响华为的未来？

任正非的回应为“不会”。他称，既然华为已经不做美国市场，怎么会有影响，“我们也不打算去为美国人民服务，因为美国人民不需要我们了。”任正非说，

CNN记者提出许多香港问题。被问道对于香港领导者，有哪些领导力方面的建议，帮助其结束目前的动乱和抗议活动？任正非首先指出，香港和大陆是一国两制，香港走的是资本主义道路，大陆走的是社会主义道路，两种制度是不一样的。任正非还说，香港的问题还是要香港自己去解决，我们任何建议都没有意义。

对香港的抗议人士以及他们所要争取的目标抱有同情态度吗？任正非说，“没有任何同情，因为不了解”。

CNN记者转而再问，对以和平方式抗议的人们以及他们所追求的目标，是否抱有同情态度？任正非表示，“不存在同不同情，因为我没有研究过他们的诉求，我不理解他们在做什么，他们要求什么，我也不知道。”