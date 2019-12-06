法国政治学家：法国总统可能是希望有民众抗议发生的

在法国，反对政府退休金改革计划的交通大罢工将至少持续到下星期一。法国各工会组织周五还决定，下星期二是抗议政府养老金改革计划的有一个行动日，当天将再度有众多抗议者走上街头，展开大规模的示威游行。

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民调机构-哈里斯互动研究所的政策与舆论部主任、政治学家、让·丹尼尔·利维（Jean-Daniel Levy）认为，法国总统可能还是希望有民众抗议发生的。

他在接受本台法语部记者采访时表示说：“我觉得不能够忽视的一个事实是，政府还是希望有抗议发生的，因为政府里某些人希望显示，如果改革引发大规模抗议的话，那就说明，改革不是微不足道的小打小闹，而是真正意义上的改革。

“你去听听弗朗索瓦·菲永所说的话，听听右派选民所说的话，他们认为，社会抗议风潮越大，那么改革就会让人感觉越重要。因此，这一改革有可能会是总统马克龙未来骄傲和自豪的资本。”

“不要忘记，马克龙今天的政治策略是要把一部分右派选民给吸引过来，把右派掏空。我们经常听到，右派选民未来对马克龙可能的质疑会是，您在您的任期内做了什么？我们觉得，总统正在进行的，是前总统萨科齐在任时也没有能够进行的事情。”