白宫：美中谈判接近达成协议 12月15日很重要

特朗普总统首席经济顾问库德洛周五表示，美中谈判非常接近达成贸易协议，但尚存变数。他同时表示，没有人为的最后期限，12月15日是一个很重要的日期，关税要么生效，要么取消。

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库德洛对美国电视CNBC表示，美中“达成贸易协议的日期始终很接近，甚至比11月份我就此发表声明时更接近。”

稍晚些时候，库德洛在白宫对记者表示，美中之间进行的是“24小时全天候谈判”。库德洛表述得很微妙：“我们很接近，但是我们没有完全接近”。

他提醒媒体，特朗普把双方谈判进程形容为“富有建设性”，但他拒绝指出一个达致协议的日期。“没有一个认为限定的日期，从来都没有”。

数月来市场随着白宫一个接着一个的模糊声明摇摆，有时候声明危言耸听，很悲观，有时候似乎很乐观，预示美中达成协议终结特朗普挑起已有20个月的贸易战的日子即将来临。

美中谈判接近达成的希望大小，一般把12月15日美方是否按照既定计划向中方产品施加惩罚性关税作为重要指标，这类产品都是大众性消费产品。

库德洛对此表述更加微妙：“不会有一个人为限定的日期。但是，12月15日对于施加或者不施加新关税是一个非常重要的日期”。有分析人士解读，库德洛这可能是在暗示，如果12月15日美中无法达成协议，美国将对1600亿美元中国产品再施加15%的惩罚性关税。库德洛补充，这事由总统决定。

库德洛还对媒体表示，他不愿对是否施加新关税做任何预测，但他指出，施行新关税这件事并非随心所欲，“它本来就存在，如果双方没有在12月15日达成协议，这件事就可能发生。”

美国政府始终威胁要在12月15日对直到目前没有被施加惩罚性关税的1600亿美元中国产品施加15%的关税。这一类产品包括手机、服装以及体育用品。如果这一关税落实，所有中国输美产品全部被追加了巨额的惩罚性关税。

不过，中方在周五宣布，将对包括大豆、猪肉在内的部分美国产品免除关税，法新社评论，中方这是有意在向美方释放和缓的信号。中国是全球第一大大豆消费国，猪肉也是中国消费最多的肉类，但是一年来，由于受非洲猪瘟影响，中国的猪肉价格猛涨了两倍。