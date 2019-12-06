法国两学者遭伊朗扣押已六个月

法国两位知名学者Fariba Adelkhah 和Roland Marchal遭伊朗当局扣押已有六月之久，亲友们表示担心，上百名学者成立了国际声援委员会。

广告 继续浏览后续

存档图片 Image d'archive: Fariba Adelkhah, directeur de recherche au CERI. 法广 FMM/RFI/Persan-EM

据本台法广RFI法语记者介绍，为法国国际问题研究中心（CERI）工作的两名法国学者Fariba Adelkhah 和Roland Marchal,于六个月前遭德黑兰当局拘捕，至今依然被关押在位于伊朗北部的Evin监狱。亲友们对他们的处境感到担心。就此，请听本台法语记者Heike对这两位在伊朗遭拘押法国公民的友人 ̖ 法国学者Ricahrd的采访录音片段。

Richard: “ 我们有些迷茫，对他们遭关押境况的直接信息知之甚少。不知道伊朗当局到底指控他们什么？谈判从夏季就已开始，在外交层面似乎没有进展。目前，我们院方 ̖ 同事及亲友尝试着去活动，去组织纪念我们的朋友，并成立了一个国际声援委员会，有上百名成员，来自全球50个国家。学界对我们这两位国际知名的同事的处境表现出了极大的同情与支持。其中一人研究领域是伊朗和阿富汗，另一人是非洲之角索马里。我们尝试着去维护他们的火焰，保持他们工作成果的活力。当然这些都微不足道。但我们继续努力，吸引当局的注意力，尤其是要争取让我们在伊朗狱中的学界同事获得自由。”

以上是法国学界就两位法国知名学者六个月前在伊朗被捕，关押至今，接受本台法广RFI法语记者的采访录音片段。