法国总统悼念殉职民防救援人员

法国周五为三名殉职民防救援人员举行隆重追悼会，马克龙总统为殉职者追加授予荣誉军团勋章。

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法国东南地区日前遭遇恶劣天气，民防单位有三名救援人员在南部城市马赛附近的一起直升机事故中遇难殉职。法国总统马克龙2019年12月6日周五来到临近事故现场Nîmes的一处空军基地，参加了为遇难者举行的隆重悼念仪式，并为这三名殉职人员追加授予荣誉军团勋章。就此，本台法广RFI法语特派记者Julien从现场传回了马克龙总统的讲话录音片段。

在庄重的乐曲声中，法国总统马克龙说：“在这一悲哀的日子，是整个国家为它三个孩子的逝去在哭泣，他们因为高举着让法兰西人民团结一致的博爱 ̖ 互助等价值观而倒下。。。”

马克龙总统高度赞扬三位殉职民防救援人员的现身精神，为同胞而在执行任务中遇难。

Le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner avec le préfet de Pierre Dartout près du lieu du crash de l'hélicoptère de la Sécurité civile qui a tué 3 secouristes le 1er décembre 2019. 法新社 AFP Photos/Clément Mahoudeau

马克龙总统接着说：“是整个国家，伴随了这些男男女女们，有驾驶员 ̖ 有机械师 ̖ 急救人员 ̖ 志愿者和军人，还有民防协会的义务工作者，齐心协力与市镇长们和省长们一起焊接了这条国家救援的大纽带。”

以上是本台法广RFI法语特派记者Julien发自法国民防单位2019年12月06日周五为殉职救援人员举行授勋追悼会现场的采访报导录音片段。