幻灭？特朗普警告金正恩如继续敌对恐将失去一切

曾对朝鲜领导人金正恩抱有极大信心的美国总统特朗普似乎大梦初醒，在朝鲜宣布进行一次“非常重大的测试”之后，特朗普周日发出警告，金正恩如一味敌对，将会失去一切。

广告 继续浏览后续

2018年6月新加坡特金会就“实现朝鲜半岛无核化”达成所谓的“历史性协议”，尽管世人对此并不看好，协议中，平壤没有任何具体承诺，没有明确的时间表，全是空洞的大话，特朗普宁肯相信金正恩会与美方开启“新纪元”，最终全面实现非核化。然而，之后开启的美朝谈判过程诡秘并不切实际，希望一次一次破灭，特朗普仍然相信还有机会，直至二月份在河内举行的最后一次“特金会”，特朗普谈判桌上拂袖而去。

当然，此后还出现过两人6月30日在南北韩军事分界线握手言谈、金正恩顺势邀请特朗普跨过三八线，进入朝方的历史性场面。后来证明，这一场面于正事无补，不过又是一个戏剧性场面而已。

此后，美方仍然没有彻底失去希望，尽管这期间朝鲜进行了小规模试射，特朗普仍然希望金正恩回心转意，直至本周，朝鲜宣布进行了一次“非常重大的测试”，也许粉碎了特朗普任何不切实际的指望。

不过，特朗普周日的表态威胁中似乎还残存着一点期待，他发推说，“金正恩过度聪明，如果以敌对方式行事，将失去一切。”特朗普强调，金正恩与他在新加坡“签署了一份强而有力的非核化协议”，金正恩不想破坏自己跟美国总统的特殊关系，也不想干预明年11月的美国总统大选。”

特朗普在推文中说，“朝鲜具有很大的经济潜力，但是它必须依照承诺实现非核化”。特朗普补充，“对此，北约，中国，俄罗斯，日本以及全世界立场一致。”

朝鲜中央通讯社周日报道称，周六在西海卫星发射基地进行的新试验，“将使得朝鲜的战略地位发生根本性的改变”，但故意含糊其辞，没有细讲试验的是何种类型的武器。具有讽刺意味的是，这一基地曾经是平壤当局向美方承诺关闭的导弹测试基地。

美朝无核化谈判目前陷入死胡同。平壤近日宣称，如果美国不做出重大让步，朝鲜将进入一个“新阶段”，这似乎意味着朝鲜将重新开始进行洲际弹道导弹以及核弹试验。