印度即将改革 « 公民法 » 存在争议

印度准备修订 « 公民法 »，给部分难民国籍，但穆斯林被排除之外，引发争议。

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据本台法广RFI今天2019年12月8日星期天的最新法文报导，印度政府已于本周为修订« 公民法 »打开绿灯，给来自阿富汗 ̖ 巴基斯坦和孟加拉国的难民，印度国籍，但穆斯林被排除在外，引发不满。当地时间昨天周六，有数百人走上街头示威。请听本台法广法语记者Carole发自新德里的报导。

在响亮的口号声中，反对印度改革« 公民法 »示威民众高举的横幅上写着“印度是我们的国家”̖ “穆斯林也是生命”等等。« 公民法 »草案计划给与逃离阿富汗 ̖ 巴基斯坦和孟加拉国的多个不同宗教信仰的社区印度国籍，但穆斯林被排除之外。就此，一名21岁的大学生认为这一改革违宪。他说：“这一法案违背了印度世俗原则，印度与巴基斯坦在1947年时的差别在于，印度不是建立在宗教原则的基础之上。作为一名优越的印度教徒，我可以公开的说这些，而不会有麻烦。” 因为，自印度民族主义于2014年掌权以来，印度的仇恨犯罪明显增加，尤其是针对占人口比率14%的穆斯林少数民族。印度政府总理莫迪认为这一改革旨在保护那些在穆斯林占多数的国家里遭迫害的宗教社区。不过，有人认为这是印度在针对穆斯林，不把穆斯林纳入印度文化的一部分。印度本次« 公民法 »修订法案，预计下周递交印度国会。

以上是本台法广RFI法语记者今天2019年12月8日星期天发自印度首都新德里的报导。