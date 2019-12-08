香港12.08国际人权日游行结束

香港亲民主派组织的2019年12月8日游行现已正式结束，周日的这一游行事先获得警方发出不反对通知书。组织方认为示威人数超过80万，港警表示最高峰时人数达18万。

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综合来自香港的消息，在香港亲民主派方面宣布2019年12月08日星期天的 « 国际人权日»大游行正式结束后不久，香港特区政府随即表示，尽管仍有暴力及违法行为出现，但本周日的游行过程大致和平有序。

据介绍，除12月8日的游行以外，亲民主派阵营之前已有过四场游行获得香港警方发出不反对通知书。之前的四次游行，据亲民主派方面统计人数分别为：6月9日103万 ̖ 6月16日200多万 ̖ 7月1日55万，7月21日43万。

中央社引述香港媒体报导说，当地时间12月8日晚上21点多，香港民间人权阵线召集人在游行终点正式宣布活动结束，并呼吁现场人士返回人行道，尽快散去。

组办方解释游行人数何以未达预估

针对周日最新这次游行的参加人数不如事先预估会有百万人上街，香港民间人权阵线召集人表示，这可能是由于公布时间较晚，只提前了4天，可能影响到了游行人数。

港府发表声明指港人享有众多自由

香港特区政府则在周日晚间21点30分发表声明说，这场游行过程大致和平有序，并声称香港民众的言论 ̖ 新闻 ̖ 出版 ̖ 结社 ̖ 集会 ̖ 游行和示威自由，受 « 基本法 »等法律的保障 ; 本次游行及过去五年在香港举行的数万次公众集会和游行，显示香港民众享有和平集会 ̖ 游行 ̖ 示威和言论自由。