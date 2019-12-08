法国社会医生奇缺 地方官员为难

法国社会当前面临严重缺乏医生的难题。为了吸引舆论的关注，法国中部有一座人口近千的小镇，当地镇长本周颁布了一项不准辖内居民周末或节假日在家中去世的地方政令。

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俗话说，生老病死，人之常情。法国中部卢瓦尔省（42-Loire）的一座小镇La Gresle近日颁布地方政令，禁止辖内居民周末或节假日在家中去世，引发世人关注。

据本台法广RFI2019年12月8日星期天的最新法文报导，面对法国社会当前医生奇缺的难题，地处中部卢瓦尔省一座小镇的镇长，为了促使舆论关注这一问题，于本周五颁布了这项令人匪夷所思的地方政令。就此，当地女镇长伊莎贝尔Isabelle DUGELET在接受本台法广RFI法语记者Rachel采访时解释了她决定采取这一措施的起因是由于本月初发生的一桩去世案例。

Nicolas 20191208 Desk soir Trad C06 France Son Isabelle la maire La Gresle sur pénurie de médecins

法国女镇长说：“上星期天，我辖内有人去世，但却找不到医生来验证死亡。如同以往那样，每次遇到紧急状况，致电医疗急救单位，但得到的答复却是要求走执法单位的行政程序。但最终还是在上周日当天得到解决。真是烦透了。缺乏医生的问题日积月累，越发严重。到目前为止，尽管医生奇缺，但人们通常还是能够得到治疗。我们当地这里没有医生，而临近村庄里的一名医生，要退休了。这种情况打破这里大多数没有个人主治医生人们的安定，因为，这名医生负责很多病人。患者现在没有办法，我在近日与多人有过沟通，有人告诉我，辖内有居民继续到一位曾在附近地区行医的医生那里，这名医生现在在里昂，你们可以想象一下，我们与里昂两地之间相差75公里。”

以上是本台法广RFI法语记者Rachel采访法国女镇长伊莎贝尔解释法国社会当前严重缺乏医生的社会难题。