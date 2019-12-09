缅甸被指涉嫌种族灭绝罪 昂山素季海牙国际法庭出庭

被迫在海牙国际法庭出庭，亲自为被指控对少数民族实施种族灭绝的缅甸辩护，再没有一位诺贝尔和平奖得主遭遇昂山素季这样的命运。从12月10日至12日，缅甸政府首脑兼外交部长昂山素季将就缅甸军方被控屠杀罗兴亚人出庭听审。

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缅甸前异议人士，曾经是缅甸军政权的眼中钉，被软禁长达15年之久的昂山素季，决定亲自到荷兰海牙国际法庭出庭，为缅甸军人的行为辩护，这不能不说是一个悖论。

国际法庭控告缅甸军队，从2016年至2017年对缅甸少数民族罗兴亚人犯下了“种族灭绝”罪行。法庭指控，在缅甸边境警方遭到罗兴亚人袭击并造成30多名安全部队成员丧生后，缅甸军方发动了非常残忍的军事报复行动，迫使70万罗兴亚人为避免大屠杀逃入邻近的孟加拉国。根据联合国调查报告，缅甸军人在军事报复行动中强奸罗兴亚妇女，杀死数以万计的罗兴亚人。

缅甸之所以被告到海牙国际法庭审判席上，是因为多数人口为穆斯林的西非小国冈比亚于11月11日以伊斯兰合作组织的名义正式向国际法庭提出控告。

昂山素季决定亲自出庭为缅甸的名誉辩护，此举对她本人并非毫无风险。有分析指出，她曾给全世界留下的勇敢无畏与独裁者斗争的形象正在转化成一个背叛了自己理想的缅甸领导人。

也许昂山素季本意并非要为缅甸军人的暴力行为辩护，但如此一来，等于她在以自身的名誉为缅甸军人担保。从罗兴亚人遭遇悲剧开始，昂山素季一直否认缅甸军方对其实施了大屠杀，并否定了联合国2018年就此进行的一个调查报告，她为自己与军方暧昧的关系辩护，她的理由是西方人根本不懂得罗兴亚人生活地区的社会政治现状。

法国世界报认为，昂山素季目前最关注的是她本人在缅甸国内的形象，她仍然得到缅甸人广泛的尊敬。亲自出庭在她的国家被视为是一个勇敢的行动，缅甸人仍然尊敬地称呼她为夫人。缅甸的主要民族是缅族，占总人口70℅。

大部分缅甸人憎恶信奉伊斯兰教的罗兴亚人，称他们是班加里人，因为他们最早来自目前的孟加拉国，在英帝国统治印度时期，他们开始从现在的孟加拉国向缅甸境内移民。