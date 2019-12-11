限期逼近 美媒指特朗普或可推迟对华关税

距离美国向中方1600亿美元产品课增15 %关税还有五日，特朗普到底如期加税还是推迟加税，这个问题使亚洲市场动荡不已。美国『华尔街日报』周二报道称，美国有可能推迟对华施加惩罚性关税。

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这家报纸引述美中双方官员称，美中双方的谈判人员正在全力铺垫，为推迟这笔巨额关税而努力。

如果美国如期在12月15日对中国产品课征关税，意味着中国对美出口的所有产品都被课之以惩罚性关税。但是做出推迟这笔关税之前，华盛顿设法催促中国保证大规模购买美国农产品。

美国推迟对华关税已有先例，特朗普多次推迟关税以使贸易谈判能够顺利进行，但过往推迟关税的效果不彰，在推迟期间双方并未取得明显进展，每次推迟的结果反而招致特朗普进一步提高对华产品的税率，直至决定对所有中国出口美国产品课税。

据『华尔街日报』报道，美中双方的谈判官员都表示，12月15日并不是一个限死加税的日期。

美国推迟对华加税，其目的是希望谈判顺利进行，或者目前的谈判取得了某种希望的进展。特朗普首席经济顾问库德洛日前曾表示，美中贸易谈判“非常接近达成协议”，但他同时拒绝对美国是否如期在12月15日对华施加惩罚性关税明确表态。

库德洛表示，美中正在接近达成协议，甚至比他11月份发表类似声明时更加接近。他同时补充，12月15日是一个重要的日期，要么关税生效，要么取消么关税。

上周，美国总统特朗普的表态再次引发市场动荡，他称并不存在一个限定签署谈判协议的日期。一些分析指出，这意味着特朗普在双方无法签署第一阶段协议的情况下，在12月15日对全部中国输美产品课税。

美国总统特朗普的女婿库什纳也加入了谈判，据指这是一个美方希望与中方达成协议的积极信号，而中国方面也表现出急于与美国早日达成贸易协议的愿望。库什纳9日在华盛顿表示，美中两国所谈协议如果对美国有利，特朗普就会签署。至于12月15日美国是否对中国剩余的输美产品加税，他表示这取决于特朗普总统。