印度国会表决通过 « 公民法 »改革

印度国会表决通过了极具争议的« 公民法 »改革。新德里执政当局予以祝贺，反对阵营认为违宪。

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据本台法广RFI法文报导，南亚大国印度国会现已最终通过改革« 公民法 »的修正案，让来自邻国的一些难民更加容易获得印度公民身份，但没有包含穆斯林。印度内政部长从人道主义角度祝贺这一法案的通过，表示，这使得数百万受害者与处境艰难的人们的梦想如今得以实现。这一新法让来自阿富汗 ̖ 孟加拉国和巴基斯坦的非穆斯林获得印度国籍，条件是要在印度生活6年，而其它外国人则需生活11年。

印度新« 公民法 »争议焦点

印度执政当局表示，这是旨在保护上述三个邻国里的宗教少数群体。但印度反对派则认为，这是阻碍这一地区穆斯林获得印度国籍的一种方式，甚至便于未来予以驱逐。就此，本台法广RFI法语记者从新德里传回了印度在野的国大党议员的讲话录音片段。这名印度国会国大党议员用英语说：“ 有人要求议员们做一些违宪的事情。婴儿之后就交给了法官们，将应该决定这一法律是否符合宪法。担心政府强行通过这一法律旨在执行印度教最优先的政策。"

本台法广RFI法文报导提到，印度反对派认为，新« 公民法 »违法了印度宪法的平等与世俗原则，应该提交最高法院裁定。印度最高法院被认为是独立的，但法官们最近支持了印度教徒反对穆斯林的理由，这可能对新德里当局有利。

印度国会上 ̖ 下院表决结果

来自新德里消息指出，印度下议院2019年12月9日周一至12月10日周二晚间的表决结果是311票比80票；印度上议院昨天2019年12月11日周三的表决结果是125票比105票。