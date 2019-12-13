法国公交大罢工 外国游客怎么办

法国首都公交系统大罢工现已持续一周时间，外国游客对此有何反应？本台法广RFI法语记者在巴黎街头做随机采访。

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据本台法广RFI法语记者Aabla在巴黎街头对游客的随机采访报导，受罪的交通也是游客的问题，由于没有地铁连接Paris Lafayette 巴黎老佛爷与Tour Eiffel埃菲尔铁塔之间，两名外国游客很高兴地在巴黎街头首次尝试使用踏板车（Trottinette）。

这两位一女一男游客用英语说：“使用优步Uber的花费大约是在40英镑，如果是在英国只需几英镑。使用踏板车的费用大概可能是6至7英镑，这是我们的最佳决定，路途有些让人害怕，但还过得去。我们现在喜欢上了这个东西。 ”

在埃菲尔铁塔下，来自巴西的游客一家人也用英语接受了本台法广RFI法语记者的现场采访。这家人的旅游预算比较紧凑，面对公交罢工，也找到替代办法。“ 我们走路，沿着一号线走。我们之后计划去滑雪，所以我们装备齐全。我们有靴子。我们周日早上要搭火车， 但绝对不知道是否会有火车。。。 ”

本台法广RFI法语记者表示，接受现场采访的游客们情绪都不错。至于本次巴黎公交大罢工的理由，大多数游客对此不太在意。