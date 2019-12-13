土耳其前总理成埃尔多安竞争者

土耳其总统埃尔多安的盟友 ̖ 前政府总理达乌特奥卢正式登记组建新政党。

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据本台法广RFI 2019年12月13日周五的法文报导，土耳其前政府总理达乌特奥卢也是土耳其现总统埃尔多安的前政治伙伴。他于2019年12月13日周五在安卡拉召开新闻发布会，宣布已于2019年12月12日周四正式登记注册了一个新政党 « Parti de l’avenir »。

就此，本台法广RFI驻土耳其法语记者Anne 从伊斯坦布尔传回了土耳其新政党领导人 ̖ 政府前总理达乌特奥卢用土耳其语的讲话录音片段：“我们的目标是言论自由和信仰自由，就是自由的集会 ̖ 批评和示威。新闻自由和尊重法治都是一个民主社会的基本需求。摧毁这一切，用非正常和打压手法统一新闻，造成土耳其智力衰退。”

本台法广RFI法语记者周五在报导中指出，以土耳其总统埃尔多安为首的政党在近期的一次地方选举中失去了包括首都安卡拉和重镇伊斯坦布尔在内的多座大城市，其选民基础正遭遇严重侵蚀。本次分化有削弱土耳其现执政党及其领导人不容置疑形象的风险。

本台法广RFI法文报导还提到，土耳其前副政府总理阿里·巴巴詹也有可能在今年底前宣布成立新政党。