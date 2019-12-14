美国最高法院受理特朗普上诉案

美国联邦最高法院13日说，将受理总统特朗普近期提起的3起上诉，就调查人员能否获取其财务记录作出裁决。美国联邦最高法院当天公布，大法官们将于明年3月审理上诉案，这意味相关裁决明年6月出炉。美国众议院监督与改革委员会主席等民主党人士13日发联合声明，对最终裁决数月后才出炉表示失望，同时表示他们会继续履行美国宪法赋予国会的监督和立法职能。

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美国国会众议院下属2个委员会和纽约市曼哈顿地区检察官办公室正各自展开涉特朗普调查并寻求调阅其数年财务记录。

这起官司与正在要求弹劾特朗普的案子是分开的。弹劾案下周将在众议院全院进行投票。几乎可以肯定，在美国参议院就特朗普是否应该下台的审理结束之后，最高法院才会听取这起财务记录案。

为了阻止自己的银行和会计师事务所听命于美国众议院三个委员会和曼哈顿地区检察官万斯的传票，特朗普提起了起诉。

目前为止，特朗普在不同的案件中都是步步皆输。但是，最高法院还没有作出最终裁决，他也不用上交自己的财务记录。

2016年美国大选期间，特朗普曾多次公开承诺，将在美国国税局结束相关审计后公开自己的纳税申报单。但在2017年1月特朗普宣誓就任总统后，白宫高级顾问康韦表示，特朗普不会公布自己的纳税申报单。特朗普近期透露，他将在2020年大选投票前公布自己的财务记录。