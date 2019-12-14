阿富汗2019总统大选为何无结果

阿富汗在两个半月前的2019年9月28日进行了总统大选的投票，但计票结果至今没有对外公布，原因现在终于在政府总理阿卜杜拉的一则声明中露出端倪。

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据本台法广RFI2019年12月14日星期六的法文报导，阿富汗总理阿卜杜拉是2019年总统大选的两位候选人之一，他现在同意在最后七个省进行点票。

事出有因

总理阿卜杜拉此前指责其对手现总统加尼选举舞弊，并宣布自己胜选。在同意重新计票之前，他还曾与选举委员会较劲。阿卜杜拉要求作废30万张选票，原因是其中三分之一不是在法定投票时段里放入投票箱的，有些甚至是在投票前数个月就已放入了投票箱。对此，当局表示道歉，并给出了理由是人为失误。官方解释说，收集投票人生物指纹的机器设置有误。不过，阿卜杜拉认为，这是经过事前策划的，点票结果被做了手脚，旨在让其对手加尼受益。

委曲求全

候选人阿卜杜拉的最新声明可被认为是一个让步，因为这是他第三次参选。2009年，他败给了卡尔扎伊。2014年他首次与加尼竞争，当年就曾因舞弊传闻，最终取得一个令人吃惊的折中办法：权力分享。

阿富汗最近五年是总统加尼和总理阿卜杜拉一起执政。2019年总统选举本应结束这种状况，但到目前为止，依然没有最终结果。