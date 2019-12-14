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国际关系/中美贸易

中美贸易协议有利特朗普竞选？

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存档图片 Image d'archive: China's Vice Premier Liu He hands a letter from China's President Xi Jinping to U.S. President Donald Trump during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., October 11, 2019.
存档图片 Image d'archive: China's Vice Premier Liu He hands a letter from China's President Xi Jinping to U.S. President Donald Trump during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., October 11, 2019. 路透社 REUTERS/Yuri Gripas
作者： 尼古拉

中美双方证实已达成第一阶段贸易协议，法国亚洲问题学者在接受本台法广RFI法语记者采访时表示，这对特朗普竞选有利。

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存档图片 Image d'archive: In this file photo taken on November 5, 2019 US President Donald Trump (L) shakes hands with Kentucky Governor Matt Bevin during a rally at Rupp Arena in Lexington, Kentucky.
存档图片 Image d'archive: In this file photo taken on November 5, 2019 US President Donald Trump (L) shakes hands with Kentucky Governor Matt Bevin during a rally at Rupp Arena in Lexington, Kentucky. 法新社 MANDEL NGAN / AFP

就旷日持久的中美贸易纠纷，两国现在都已证实，北京和华盛顿达成了第一阶段贸易协议。就此，研究亚洲问题的法国学者在接受本台法广RFI法语记者樊尚采访时，谈其个人观点时表示，这对特朗普竞选有利。

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法国学者：“人们看到的是一种类似框架性协议，停止贸易战。人们可以将之确切地定性为逐步降级。除此以外，这意味了什么？这首先意味了特朗普尽可能延迟以了解对中国经济的影响，这种影响人们可以感觉得到，中国经济放缓了，一部分肯定是由于美国的制裁。特朗普也需要让这一进程加快一些。要知道，这一进程在其脑海里是要尽可能晚的全面完成，以展示面对中国的完胜，用于他的美国竞选。这会带来些什么？鉴于中国宣布的措施之一是进口美国食品。这就是鼓舞特朗普的选民，有很多是从事农业者，但也不仅仅只是。所以，对特朗普的竞选是好的。”

以上是法国亚洲问题学者就中美达成第一阶段贸易协议，接受本台法广RFI法语记者采访谈其个人观点。

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