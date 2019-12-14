中美贸易协议有利特朗普竞选？

中美双方证实已达成第一阶段贸易协议，法国亚洲问题学者在接受本台法广RFI法语记者采访时表示，这对特朗普竞选有利。

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存档图片 Image d'archive: In this file photo taken on November 5, 2019 US President Donald Trump (L) shakes hands with Kentucky Governor Matt Bevin during a rally at Rupp Arena in Lexington, Kentucky. 法新社 MANDEL NGAN / AFP

就旷日持久的中美贸易纠纷，两国现在都已证实，北京和华盛顿达成了第一阶段贸易协议。就此，研究亚洲问题的法国学者在接受本台法广RFI法语记者樊尚采访时，谈其个人观点时表示，这对特朗普竞选有利。

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法国学者：“人们看到的是一种类似框架性协议，停止贸易战。人们可以将之确切地定性为逐步降级。除此以外，这意味了什么？这首先意味了特朗普尽可能延迟以了解对中国经济的影响，这种影响人们可以感觉得到，中国经济放缓了，一部分肯定是由于美国的制裁。特朗普也需要让这一进程加快一些。要知道，这一进程在其脑海里是要尽可能晚的全面完成，以展示面对中国的完胜，用于他的美国竞选。这会带来些什么？鉴于中国宣布的措施之一是进口美国食品。这就是鼓舞特朗普的选民，有很多是从事农业者，但也不仅仅只是。所以，对特朗普的竞选是好的。”

以上是法国亚洲问题学者就中美达成第一阶段贸易协议，接受本台法广RFI法语记者采访谈其个人观点。