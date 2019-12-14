英国脱欧后与欧盟关系还需谈判

通过提前大选投票确认脱欧意向的英国，首相约翰逊提出在2020年底完成谈判，确立与欧盟的新关系。对此，法国经济学家分析认为，这在时间上有困难。

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在周四2019年12月12日举行的英国提前大选投票中取得绝对优势的保守党现首相约翰逊Boris Johnson表示，将带动伦敦在明年2020年1月31日走出欧盟。

就未来与欧盟的关系，英国首相预计将在明年2020年底完成谈判。对此，法国智库CEPII的经济学家樊尚Vincent在接受本台法广法语经济记者KUMOR采访时对英国首相谈到的上述进程提出个人观点：“英国议会到目前为止未能就脱欧的形式达成一致，我们清楚地看到走向一个自贸区。比如，类似欧盟与加拿大所签署的那样。在此情况下，显然将会有壁垒，有章可循的壁垒，根据严格的海关手续。主要关键在于，一边是英国议会同意脱欧的投票表决，之后，立即是谈判新的协议，这将需要时间。英国首相提到要在2020年底前，显得有些雄心勃勃。举个最近的例子，韩国与欧盟协议的签署，从开始谈判到实施，用了大约四年时间。与加拿大的协议花了七 ̖ 八年。所以说时间很长。总之，压缩时间预计在2020年底完成似乎是很困难的。”

以上是法国智库CEPII的经济学家就英国与欧盟未来关系确定的进程接受本台法广法语经济记者采访，谈其个人看法。