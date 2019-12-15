泰式按摩正式纳入世界文化遗产

联合国教科文组织UNESCO现已正式把泰式按摩列入世界非物质文化遗产名录，这将可能进一步推动泰式按摩正规化发展。

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据本台法广RFI 2019年12月15日星期天的最新法文报导，泰式按摩是一种在传统医学上，已经实践了千年之久的做法。本台驻曼谷法语记者Carol在泰国一所历史悠久的著名专业学校里看到，每月都有数百人前来，接受专业技能培训，其中包括一些外国人。他们两人一组，被安置在席地而设的床垫前，接受放松技能的传授，此外，还有传授一些类似偏头痛 ̖ 腰酸背痛以及忧郁症之类，日常病的疗法。目的旨在将身体置于环境之中。

泰式按摩始于寺庙

学校的负责人告诉本台法语记者，在那里，人们传授如何去放松，但也有能够治疗一些疾病的医学按摩。人们花很多时间在脚板上，因为，这是身体的基础。人与环境的关联所得到的能量，如同一棵树需要完好的根，以吸收营养和发展。我们的脚对能量的循环十分的重要。一旦脚板得到很好的按摩，患者就能得到放松，并能逐渐地随着身体向上延伸。

学校负责人还解释说，这种技能始于庙宇，那里是知识的传播之地。这种按摩的实践在泰国家庭里已经根深蒂固，时常用得上。

泰式按摩将获发展

本台法广RFI法文报导说，联合国教科文组织非物质文化遗产名录所赋予的手段，将有可能让传授泰式按摩的传统学校得到推广，并整顿旅游街区里那些员工没有受过正规培训的按摩店。