法国巴黎公交罢工 自行车大热门

法国首都巴黎公交系统大罢工现已持续十天之久，这一局面迫使通常使用公共交通的人们不得不寻找替代办法。除了踏板车以外，自行车则成了巴黎市民抢手的交通工具。

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据本台法广RFI法语记者的现场采访报导，许多通常使用公交的巴黎民众现在改用自行车，这股风潮让业界人士难以应付。

存档图片 Image d'archive: Déjà en 1999, Paris comptait de nombreux vélo-taxi. 法新社 AFP/Patrick Kovarik

在巴黎南郊的一家单车修理间，本台法语记者看到这里人潮拥挤。有顾客是来修补单车轮胎的，另有顾客是则来检查其已经长期没有使用的老旧单车。店主Michaël说：“由于罢工，需要修理的单车也多了。人们更多地使用单车去上班。至于销量上，我们看到略有增长，但还不明显。”

现场一名等候修车的女士Aude表示，自行车如今成了她的唯一交通工具：“我通常搭乘地铁或火车，罢工迫使我们寻找替代办法。我骑单车，到晚上，爆胎了，我只好推着自行车。现在来看看能否修得好。”

在一家大型体育用品专卖店里，新进刚刚被聘用的女销售员露茜Lucie，一边整理着柜台，一边接受采访说：“我是两周前被录用，正好遇上大罢工。我觉得之所以招聘人就是为了应对罢工。今天早上，我们接到大批进货，这是一个好迹象。所有类似防护衣 ̖ 雨衣都已被抢购一空。”

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本台法广RFI在巴黎市内做现场采访的法语记者注意到，许多骑单车的人士表示，大罢工结束，公交系统恢复正常运营后，他们将会继续使用单车。