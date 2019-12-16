新疆再教育营 官方被指忙抓人销毁文件

2019年3月28日，维吾尔人法卡特·乔达特（左）在白宫，右图是他不久前从新疆拘禁营获释的母亲。

国际媒体披露新疆再教育营内部文件后，中国当局十分难堪，据中央社报道，新疆维吾尔自治区政府为此大举删除有关数据并销毁相关文件，一些与此有关的公务员也遭拘捕，以严防相关信息进一步走漏。

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美联社报道指出，中国政府针对新疆再教育营的内部文件被泄露，“加紧了对信息的控制”。

据指出，新疆当局除了逮捕一些公务员，一些在海外有亲戚的新疆居民也遭到调查和拘捕，同时，当地官员还强迫一些从再教育营获释的维吾尔人，销毁获释文件。

据报道，在纽约时报等国际媒体披露第一批新疆再教育营相关文件之前，新疆当局就已要求各部门销毁包括个人敏感信息的纸质文件。当相关文件在国际披露后，北京当局向新疆官方施加了更大的压力。

中国外交部和新疆官员并未直接否认这些被披露的文件的真实性。上周，北京大动干戈，让新疆各位高官来到北京，在中国国新办举行的记者会上向世界解释：新疆根本不存在什么集中营，而是培训中心。

新疆自治区主席扎克尔特意就此解释：“教培学员已全部结业”、“参加职业技能教育培训的人数是动态的，有进有出”，如果真那么自由，为什么有那么多出来的维族人在网络上寻找自己突然失踪的亲人？这一点，扎克尔没有解释。中共乌鲁木齐市委书记徐海荣在同一场合称，新疆“根本就不存在所谓的拘谨营”，并指责纽约时报等国际媒体曝光相关文件是“纯属恶意、歪曲抹黑”。