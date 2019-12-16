大罢工以来，巴黎餐饮业营业额可能减少了30％至50％

抗议退休制度改革的法国交通大罢工周二进入第13天。随着交通大罢工的天数越来越多，巴黎的酒店及饭店的营业额下降问题也越来越突出。根据法国酒店行业联合会，自罢工开始以来，该行业的营业额减少了30％至50％。罢工给酒店和餐馆业造成的损失将难以弥补，更何况对餐饮业来说，有圣诞节晚宴的12月是一年中最好的月份之一。

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位于巴黎蒙帕纳斯街区的一位餐馆老板告诉本台法语部记者说：“自从大罢工开始以来，我们的营业额至少下降了50%甚至60%。客人的人数下降了一半，很快就算出结果了。”

“晚上，人们不是来餐馆吃饭而是快快地回家，人们需要走上一个小时甚至2个小时才能回到家，很自然，他们不愿意多花时间在餐馆里。中午也一样，人们宁可缩短午休时间，花上一刻钟、二十分钟简单的吃个三明治，以便晚上能够早早地回家。”

“不论是中午还是晚上，都挺难的。这还不算那些有大规模游行的日子，比如说上个星期二，我们餐馆在蒙帕纳斯，因为游行，整个街区都被封锁了，那是肯定了，人们来不了，一个人都没有。”