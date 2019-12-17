蓬佩奥力挺德国球星厄齐尔：真理必将战胜谎言

德国球星厄齐尔挺维吾尔人一案继续延烧，星期二，美国国务卿蓬佩奥表态支持英超阿森纳(又译兵工厂)球队、以及在这家球队踢球的德国球星厄齐尔。蓬佩奥说，北京可以禁播这家球队的比赛，但真相必将战胜谎言。

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英超兵工厂俱乐部德国球星厄齐尔13日发推强烈谴责中国迫害维吾尔人及少数民族：“可兰经被烧毁，一些清真寺被捣毁，伊斯兰学校被关闭，宗教知识分子接二连三遇害，兄弟姐妹被强迫送进集中营”；他同时称赞维吾尔人是“抵抗迫害的战士”。他还批评穆斯林国家对中国迫害穆斯林不发声。厄齐尔的表态立即遭到中国打压，中国央视取消15日兵工厂与曼彻斯特队的比赛转播。

厄齐尔就新疆人权状况公开表态后，他所在的兵工厂俱乐部有意与球员拉开距离，称这是厄齐尔“个人观点”，还称俱乐部一直遵守不干预政治的原则。但该俱乐部的表态并未能阻止中国央视撤销星期日的一场比赛。

如同NBA一度在中国的遭遇一样，这一事件有可能为兵工厂俱乐部带来经济后果，不过，与休斯顿火箭队总经理莫雷挺香港中方做出的激烈反应相比，中方对厄齐尔事件的反应相对平静。除了照旧谴责，还劝厄齐尔不要道听途说，应该到新疆亲自来看看等等。中国许多网民一如既往在网上猛烈抨击厄齐尔，但没有出现集中抵制厄齐尔或他所在的兵工厂俱乐部的迹象。中国电视台周末正常转播了其他英超比赛。但是，中国对西方人言论自由的打压越来越强烈的担忧。

美国国务卿蓬佩奥周二发推表示，中共宣传机构可以禁止兵工厂和厄齐尔全年的比赛，但是真理必将胜利。蓬佩奥愤怒地表示，“中共无法对世界隐瞒其公然侵犯维吾尔人和其他宗教信仰族群人权的行为”。

英国政府发表声明称，英国捍卫言论和表达自由，英国呼吁他国如同英国一样。英国政府还表示，一直向中国政府表达对新疆人权的关切。

蓬佩奥之前已经揭露“中国在新疆集中营关押并迫害了数以百万计的维族穆斯林”。更早些时候，在发生休士顿火箭俱乐部遭中国打压事件后，蓬佩奥批评了NBA的暧昧态度，他说，“奥威尔的『1984』在那里正在变成现实，我希望NBA认清楚这一点。”