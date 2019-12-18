众议院表决弹劾案前夕 美国十几家大报发表社论支持弹劾特朗普

《纽约时报》、《洛杉矶时报》等十几家大报，近日相继发表社论，支持弹劾总统特朗普。

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这些全国和地方大报在国会众议院表决弹劾案前夕众口一词，认为众议院展开的调查，已收集到足够证据，证明特朗普有罪；参议院应该面对、处理对于特朗普的指控。

《纽约时报》社论的标题直截了当：《弹劾他》。

《洛杉矶时报》社论版主编高德柏格(Nicholas Goldberg)说，社论委员仔细观察国会作证现场，观察到，替特朗普辩护的人，无一不是抓住机会就指控“指控者”要破坏总统威信和总统的政治目标。此外，社论委员也注意到宪法学者的担忧。高德柏格说，“我们看够了。”该报就弹劾的核心指控写道，“我们必须臣服于铺天盖地无法抵赖的证据 特朗普为了个人政治利益，扭曲了美国的外交，这种不当行为令人发指，也腐蚀民主。”

《费城询问报》的社论说，美国应该勒令特朗普离职，主要倒不是特朗普威吓乌克兰追杀政敌，而是妨碍国会调查。

赞成弹劾的自由派报纸，还有《盐湖城论坛报》，《火奴鲁鲁星报》、《奥兰多先锋报》、《波士顿环球报》、《纽约每日新闻报》、《芝加哥太阳报》、《旧金山纪事报》等。

但是，众多的保守派报纸，包括2016年曾反对特朗普的那几家，到现在仍默不作声。

《今日美国报》则说，“直到最近，我们都认为，弹劾调查对原已两极化的国家较不健康，不如干脆等到明年11月，让选民决定特朗普的命运。”