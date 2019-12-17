法国退休改革：“如果政府在平衡退休年龄问题上让步，那将是不可原谅的倒退”

在星期二的反对政府退休改革的大罢工大游行之后，法国总理菲利普将从星期三14点起开始和各工会展开新一轮的谈判。法国总理会不会就改革措施做出调整，尤其是在平衡退休年龄问题上做出让步，以便让支持政府的积分退休制但却拒绝延长退休年龄的CFDT工会转变立场呢？

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就此，法国共和党的议会党团主席达米安·阿巴德（Damien ABAD）认为，如果政府在平衡退休年龄问题上做出调整的话，那将是不可原谅的倒退。

达米安·阿巴德说：“我们当然希望能够走出危机，但希望原则是很清楚的，我们不要倒退。”

“相对于法定退休年龄来说，平衡的退休年龄，这已经是倒退了，如果我们还要放弃所有退休金融资措施的话，就没有改革了，或者说成了我们一开始就说的幽灵改革。”

“我的观察是，总统正在丢失他一开始的改革的胆量，改革的胆量他们已经没有了，自从黄背心运动以来，他们已经没有了改革这个国家的能力，可能会在平衡退休年龄上后退就说明了这一切。目前，总理非常孤单，他的执政多数和一些议员不要平衡退休年龄，因为他们来自于左派，他们捍卫的是左派的信念。”