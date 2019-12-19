中美贸易协议1月初可签 执行机制带有强制性

美国财长姆努钦周四表示，美中贸易第一阶段协议可望在元月初签署，对已形成的文本不会重新谈判。姆努钦同时表示，执行机制是第一阶段协议达成的要素，这一机制具有强制性。

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中美第一阶段贸易协议到底什么时候能签，又有新的疑问。就此，美国财长姆努钦周四对CNBC表示，这一协议应该在元月初正式签署，这位财长表示，他对年初签署美中贸易协议“充满信心”。

周五，中美宣布达成第一阶段协议，这意味着持续两年的贸易战暂时停战。但双方同时表示，还要对文本翻译再行过目，然后会在元月份正式签署。

姆努钦解释说，文本翻译工作是一种司法上的技术性处理，“我们将在年初发表正式签署的文本”。他还表示，协议已经写在纸上，翻译已经完毕，所要作的就是一点技术性处理。

技术性处理是否意味着重新谈判？姆努钦予以否认，他表示，这并不意味着将会重新谈判或者有些问题还悬而未解。

根据美中双方达成的第一阶段协议，美国停止原本预定12月15日起追加的中国输美产品海关税，美国还同意对九月一日以来针对1200亿美元中国产品课征的关税减半。中国方面则保证增加购美产品，“在未来两年，至少增加购买2000亿美元产品”，购买领域包括农产品，制造业产品，能源以及服务。

姆努钦周四特别强调这一协议将会落实，他指出协议是“可执行的”。“第一阶段协议中有关执行机制的一章，是本协议的核心因素。这是第一次，我们有了一个强制性的执行机制”。