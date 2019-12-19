圣诞假期期间是否继续罢工？ 各工会这么说

法国的圣诞节学校假期即将于本周六开始。在人们纷纷前往各地和家人节日团聚的时刻，要不要在节日期间也继续罢工呢？不同的工会有不同的立场。

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在圣诞假期即将开始之际，法国铁路运输部门的各工会就是否在节日期间罢工，存在分歧。

根据法新社周四晚的报道，法国全国铁路公司内的第一大工会CGT-Cheminots和第三大工会SUD-Rail呼吁继续罢工，包括圣诞节假期期间；与此同时，第二大工会Unsa则呼吁在学校圣诞假期期间暂停罢工。呼吁暂停罢工的这一工会解释说，他们注意到政府的立场有所开放，政府的提议第一次有了明显的进步，出于社会对话以及公共服务连续性的考量，他们因而呼吁圣诞假期期间暂停罢工，如果今后的会谈没有结果的话，他们会再度行动起来。

法国全国铁路公司内的第四大工会CFDT-Cheminots则表示 ，该工会“将在周五早上与其各部门进行磋商”以后再做出决定，该工会的副秘书长（Rémi Aufrère-Privel）表示，法国火车司机中至少18%以及查票员中至少12％，都是该工会的会员。

法国总理菲利普则呼吁“所有人都要负起自己的责任，让成千上万的法国人能够在年底前与家人团聚”。法国总理还呼吁公共交通公司的雇员要考虑“公共服务的连续性”和“整体利益”。