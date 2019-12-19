维吾尔学者获萨哈罗夫奖 女儿代领不知父亲生死

2019萨哈罗夫人权奖周三在欧洲议会正式颁发，得主是维族学者，前中国民族大学教授伊力哈木·土赫提。但是伊力哈木目前被中国当局关押在新疆，他的女儿菊尔.伊力哈木甚至不知父亲是否还活着。

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伊力哈木·土赫提现年50岁，这位被视为温和、理性、力主维汉团结的知名学者，却被北京视为“恐怖分子”，2014年被当局以“分裂主义罪行”判处无期徒刑。2013年2月，伊力哈木受美国印第安纳大学邀请，带自己18岁的女儿菊尔在北京机场乘机赴美时遭中国警方拦阻，伊力哈木从此失去自由，菊尔被放行，现在美国生活。

法新社记者周三询问前来法国斯特拉斯堡欧洲议会替父亲领奖的菊尔其父亲的情况，菊尔说，当局最后一次允许探亲是2017年，他被单独关押着，从此家中再没有得到任何关于伊力哈木的音信。菊尔坦言，她现在“不知父亲是否还活着”，“我太想知道他的现状，但是当局不允许任何人探视。”

菊尔表示，她听说2018年萨哈罗夫人权奖得主、遭俄罗斯囚禁的乌克兰导演森佐夫已经获释，她希望这样的事情能在父亲身上发生。

记者问菊尔，北京以“分裂主义”罪名判处她的父亲伊力哈木重罪，伊力哈木是否曾主张新疆获得更多的自主？菊尔表示，她的父亲从来没有说过希望新疆从中国分离出去的一个字，中国政府指控他分裂罪没有任何证据。

菊尔还表示，许多人不了解维吾尔人。她的父亲开创“维吾尔在线”网站，就是为了让维吾尔人、汉族人以及其他少数民族能够互相交流。但是当局多次威胁他关闭网站，父亲不肯，为此受到无数次威胁。

菊尔认为，“中国当局不允许这样的网站存在，是因为他们不希望公民了解更多的情况，他们指责我的父亲批评当局，但他只是想让人们更好地了解一些事情，提出建议，改善维吾尔人的处境。”

至于维吾尔人现在在中国的处境，菊尔用“恐惧”一字概括。维吾尔人失去了和平愉悦的幸福感，“那种感觉再也不存在了!”“ 中国政府把他们送进拘押营，然后说这是为了保证他们有一个幸福的生活？一个人被迫离开家庭，哪有幸福可言？”

菊尔说，“我不能跟那些被关进拘押营的人比，我活着，我很健康，但是我幸福吗？我并不幸福。”。

菊尔希望能够重新在中国开始生活，她很想自己的家，她的继母和两个弟弟还在北京生活着。“如果我不会遭遇杀害的危险，不会在街头遇刺，或者被送进集中营，我希望重新回到中国”。