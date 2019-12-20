土耳其：一千多人抗议中国镇压新疆维吾尔人

在土耳其伊斯坦布尔，星期五有一千多人示威，抗议中国当局对新疆维吾尔人的镇压。

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法新社的报道指出，星期五有1000到2000名示威者在伊斯坦布尔游行，抗议中国对新疆维吾尔穆斯林的镇压。

示威者挥舞着手机代替灯和火把，呼吁结束新疆的镇压。据称，新疆有100万以上的穆斯林，主要是讲土耳其语的维吾尔族和其他少数民族，他们受到压制，被拘押在政治再教育营中。

在土耳其人道主义救济基金会（IHH）的召集下，参与示威抗议的人从伊斯坦布尔欧洲一边的法提赫清真寺（或“征服者清真寺”）走到贝雅姿广场。

一些人举着“东突厥斯坦”国旗，许多维吾尔分离主义者用“东突厥斯坦”这个词来指代新疆，旗帜以蓝色为背景，上有一个白色的月牙。

一些示威者焚烧了中国国旗，还有一些示威者则扛着写有“关闭集中营！”的标语牌。

法新社的报道还指出，除了土耳其总统埃尔多安，很少有穆斯林领导人对维吾尔人遭镇压提出过批评。

土耳其出生的德国足球运动员厄齐尔（Mesut Ozil）上周批评了中国在新疆的政策以及穆斯林社会在这一问题上的沉默，自此厄齐尔成为了北京批评的目标。