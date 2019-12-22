台湾2020大选临近 高雄气氛热烈

在台湾高雄，支持与反对市长韩国瑜参选总统的民众同时于昨天走上街头示威 游行，本台法广RFI法语记者现场见证了这一幕。

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据本台法广RFI法语记者Adrien发自高雄Kaohsiung的报导，2019年12月21日星期六，发生在台湾第二大城市里的两场示威游行，总共动员了数以十万计的民众。一边是中国国民党的支持选民，捍卫与北京靠近，另一边是他们的反对者。双方在高雄街头较手劲，这被认为是在距离2020年台湾大选三周之际的一次测试。

中国国民党的参选人韩国瑜目前是台湾第二大城市高雄市的市长。本台法语记者看到，中国国民党这边调动了许多车辆，并为竞选造势活动搭建了一个舞台。当地市政府发言人用英语解释说：“我们人数更多，这展示了大多数人支持我们的总统候选人韩国瑜。”

在数公里外的另一边，反对韩国瑜的民众要求其辞职，理由包括其对北京的立场模糊。在“保卫台湾”的口号声中，国立高雄大学的大学生Eason在接受本台法广法语记者现场采访时用汉语说：“自国民党退出到现在的韩国瑜，他们的政见一直在变。以前国民党不是现在这样的。而民进党，我没有很支持蔡英文，但她至少底线在主权这方面踩得非常的硬。”

本台法广法语记者指出，周六的游行示威结束后，双方都表示有数十万人参与。下一场较量的时间约在明年1月11日，也就是2020年总统大选的投票日。