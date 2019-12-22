萨赫勒地区舆论变化 法国促澄清

正在西非访问法国总统马克龙周日来到科特迪瓦第二大城市布瓦凯。法国总统之前在阿比让敦促萨赫勒国家政治高层对Barkhane反恐军事行动明确立场。萨赫勒国家峰会预计将于三周后的2020年1月13日在法国城市Pau举行。

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法国总统马克龙正在非洲，2019年12月22日星期天早上他对西非国家科特迪瓦的第二大城市布瓦凯（Bouaké）展开了短暂访问。据本台法广RFI法语记者发自报导阿比让Abidjan的报导，在萨赫勒地区，部分舆论对法国自2014年中旬以来发起Barkhane反恐军事行动的批评声越来越大。尽管尼日尔总统优素福已表态，支持这一行动加大力度，但法国总统马克龙再次敦促这一地区的其它国家政治领导人也同样表明态度。就此，本台法广法语记者传回了马克龙总统的这一讲话录音片段。

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马克龙总统说：“ 从战略角度而言，Barkhane反恐军事行动是完全合理的。第二点，我认为如今政治条件已不再到处都满足。我对法国的意图与存在是清晰的，但我以同样的坦诚告诉你们，如果这种政治清晰无法确立，法国在一些国家将予以反省。”

以上是本台法广RFI法语记者从西非国家科特迪瓦首都阿比让传回的法国总统马克龙在新闻发布会上，敦促萨赫勒地区国家领导人就Barkhane反恐行动明确立场的讲话录音片段。

法国总统马克龙与科特迪瓦总统瓦塔拉 2019年12月21日 摄于阿比让 Le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara donnent à une conférence de presse conjointe au Petit Palais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 21 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Luc Gnago

本台法广RFI法语记者发自阿比让的报导特别指出，在同一新闻发布会上，科特迪瓦总统瓦塔拉Alassane Ouattara重申，是他在2013年，以时任西非国家经济共同体主席的身份，致电时任法国总统奥朗德François Hollande恳请巴黎出兵马里。

据介绍，法国现总统马克龙按计划周日下午到访尼日尔首都尼亚美Niamey，向在本月初遇害的70多名尼日尔军人致哀，并与尼日尔总统优素福一起商讨筹备预计将于三周后2020年1月13日在法国城市Pau举行萨赫勒国家首脑峰会。