北京指责特朗普想把太空变成“战场”

在美国总统特朗普成立美国军队的新分支“太空部队”之后，中国周一指责美国想把太空变成“战场”。

广告 继续浏览后续

美国总统上周五在批准五角大楼2020年预算的同时，正式成立了“太空部队”这支新部队。特朗普表示：“太空是世界上新的战线。”

就这支最初将由1万6千名士兵和平民组成的新部队，中国外交发言人耿爽在接受询问时指责华盛顿“继续进行太空军备竞赛”并想“将太空转变为一种战场”。耿爽说，中国对此深表担忧并坚决反对。

根据耿爽，美国的做法违反了关于和平利用太空的国际共识。因此国际社会必须就达成具有法律约束力的控制太空军备的工具举行紧急谈判。

法新社的报道指出，美国的太空主宰地位受到了已经发展了自己技术的中国和俄罗斯的威胁。美国五角大楼称，中俄对美国的威胁，从干扰通信和GPS卫星信号到地对空导弹打击卫星，中国已经在2007年成功进行了相关的测试。

今年八月份时，负责太空事务的美国助理国防部长史蒂夫·基塔伊（Steve Kitay）曾指出，中国和俄罗斯认为太空是（美国的）致命弱点，在这方面，相对于美国，它们具有不对称的优势。