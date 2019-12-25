中国或爆发大规模失业潮 国务院令紧急预防突发事件

中国经济不看好，中国国务院总理李克强近日签发一份文件引人注目，文件要求把“稳就业”作为重中之重，防范中国爆发“规模性失业潮”，要求第一时间处置由此引发的群体性突发事件，防止矛盾激化和事态扩大。

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中国经济下行压力持续加大，习近平12月6日在中共政治局会议上再次强调“六稳”，“稳就业”成为“六稳”之首。据新华社24日报道，李克强近日签批『关于进一步做好稳就业工作的意见』，要求将稳就业摆在更加突出的位置，要求企业规范裁员行为，以六项重点措施防范中国爆发“规模性失业潮”。

中国经济失速，分析指一方面与持续两年的中美贸易战有关，另一方面与中国的经济增长进入到瓶颈阶段有关。对中共政权来说，最担心的是大规模失业潮引发的社会动荡，在李克强签发的这份文件中，当局以严厉的口气要求各地区要第一时间处置因规模性失业引发的群体性突发事件，防止矛盾激化和事态扩大。自由亚洲引述湖南法律学者范鲁湘表示，“种种原因导致大量的企业裁员，有些企业本身就难以存活下去，失业潮是必然的。现在这个『通知』，一方面反映了失业潮已经出现，因为人们失去工作之后，各种不满将越来越多，必然会导致群体事件。”

这份国务院文件要求采取六项措施，“全力防范化解规模性失业风险，全力确保就业形势总体稳定”。六方面重点举措包括支持企业稳定岗位、开发更多就业岗位，促进劳动者多渠道就业创业、大规模展开职业技能培训、做实就业创业服务、做好基本生活保障。当局还要求计划裁员的企业，必须提前30天向工会或全体职工说明相关情况。

中国安信证券首席经济学家高善文11月27日发表内部演讲预测，2020至2030年，中国GDP增速将陷入“保四争五”，未来十年，中国经济的平均增长不可能超过5%，“保四”都需付出很大努力。他的预测刊出后，很快被消音。

中央社引述中国国家发改委旗下国家信息中心首席经济师祝宝良曾表示，中国如要基本满足每年800多万大学毕业生、300多万左右农村居民到城市的就业需求，如果GDP无法保持在6%左右，经济情势将恶化。