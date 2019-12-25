岁末民调：美国人用“感激”一词表达过去一年的感受

美联社 芝加哥大学全国民调研究中心（AP-NORC）近日对一千多名美国成年人进行调查，请他们选择一个词来表达自己对过去一年和目前生活状况的感受，高达七成受访者选择了“感激”（gratefu）一词。对民意一向难以聚合的美国来说，七成是一个很高的数字。

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美国民众此时的心情似乎和去年有了很大不同，去年此时，股市大跌、政府停摆，可如今股市迭创新高、开支法案顺利通过。

美联社对调查结果评述道：过去一年，每当市场上有些风吹草动，华尔街就有专家断言经济将陷入衰退，但最后证明都是误判，经济不仅没有衰退，反而总在增长。过去一年，当美国和墨西哥关系紧张、与中国贸易冲突加剧时，媒体就会警告商品将会涨价、影响民众生活，但最后都没有发生，百姓的生活水平反而提高了。人工智能和自动化在各行业迅速推广让一些人忧心忡忡，媒体宣传将会带来失业潮、引发贫富悬殊等，但一年下来失业率不升反降，目前处于半个世纪来最低水平，从理论上说是充分就业状态。一场场虚惊后，民众最后看到自己工作稳定、收入增加，日子过得还不错，自然也就会心生感激。

调查表明：美国民众对过去一年的感受，和媒体呈现的有很大不同。如果一个人天天以《纽约时报》、CNN来了解美国，头脑里一定是一幅幅民众不满、示威抗议的画面，认为美国正处于严重危机中。

过去一年，从通俄门幻灭，到通乌门又起，国会急不可耐地对总统发起弹劾调查、密集听证，媒体天天狂轰滥炸，民众从起初关注、随之起舞，到渐渐变得厌倦，最后选择远离、找回了自我。