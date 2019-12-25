间谍风险：德国宪法保护局警告人们当心中国之旅

据德国《商报》报道，德国宪法保护局警告德国游客和商人要当心中国之行。由于间谍风险不断增大，宪法保护局建议人们为中国之行使用专门的旅行电脑和一次性手机。一路上只使用这些电讯设备，而且要随身带着。电脑和手机上存储的数据特别是联系人最好只限制在路上所需范围内。“旅行回来后，最好是对电讯设备进行彻底的病毒检查，重新设置，或者甚至将它们处理掉。”

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德国宪法保护局做出如此建议，是出于该安全部门对中国的估测。该部门认为，中国知道自己作为全球领导国的强大，为了实现自己的利益，中国“越来越自信，而且有时还公开显示攻击性。”在这一背景下，凡是前往中国的德国游客和机构，应事先咨询一下，在中国会受到什么限制，以及会遇到什么安全风险。

宪法保护局警告说，使用手机和电脑进入当地网络时，风险特别大。比如，进入宾馆的网络和中国的移动通讯网络。因为中国正在通过电讯设备武装自己，以监视旅行者。

不久前，人们获悉，当旅行者进入新疆时，中国边防警察会在外国人的智能手机上安装一个监视应用。这一应用显然是用来自动搜索手机上有嫌疑的内容，并为数据输出提供方便。

宪法保护局还警告人们当心申请签证表。自今年5月以来，中国要求旅行者申请签证时上网填表，而且要填很多内容。得宪法保护局认为，这让中国安全部门特别是情报机构自动就能将中国感兴趣的德国政界，社会和经济界人物从申请群体中过滤出来。等他们到了中国后，就可以在较小的风险下采取监视措施，或者进行收买尝试。

为此，宪法保护局建议人们，在表格上涉及到工作关系和上司的栏目时，最好少提供细节，而是抽象回答。