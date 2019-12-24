香港防暴警察和抗议者平安夜在购物中心爆发冲突

反政府抗议活动的学生们2019年12月13日香港

香港防暴警察和进行集会的示威抗议者星期二晚上平安夜在香港一家购物中心爆发冲突。

广告 继续浏览后续

法新社的报道指出，警察在香港最繁忙的购物中心之一的尖沙咀海港城内逮捕了几个人，警察用胡椒粉和警棍殴打抗议者。自六个月前抗议运动开始以来，香港多个购物中心经常发生暴力示威活动。

最近一个月以来，抗议活动的暴力程度有所下降。但是，激进主义者通过网络呼吁在圣诞节和新年期间进行抗议，特别是在商业区进行抗议。

周二晚上平安夜，数百名穿着黑衣的抗议者聚集在海港城大喊口号。当抗议者发现有便衣警察并向便衣警察投掷雨伞等物品时，局势开始升级了。

随后，防暴警察介入，其中一名警察甚至用步枪瞄准了示威者，但是没有开枪，商人们则迅速关闭了商店。

周二晚上，香港至少其他三个地方也发生了类似的事件。

香港有着大量的基督徒，传统上圣诞节时，酒吧和其他商店里非常热闹。但是今年由于担心抗议者会在节日期间集会，当局决定不像往年一样将某些街道改成行人专用街道。