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中国出面为局势降温，朝鲜平静度过圣诞节

朝鲜2019年11月28日称更强硬导弹送特朗普感恩节提醒礼包 路透社引朝鲜官方照片

朝鲜“平静”度过圣诞节。韩联社报道，中国出面为局势降温，朝方或对圣诞示威感到压力。文在寅在23日举行的韩中领导人会谈上向朝方释放保持克制的信息或起到作用。在韩中领导人会谈上，两国领导人探讨了缓和对朝制裁一事。韩中两国可就朝鲜最关心的制裁问题进行协商，由此引导朝鲜走向对话之路。