中国出面为局势降温，朝鲜平静度过圣诞节
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朝鲜“平静”度过圣诞节。韩联社报道，中国出面为局势降温，朝方或对圣诞示威感到压力。文在寅在23日举行的韩中领导人会谈上向朝方释放保持克制的信息或起到作用。在韩中领导人会谈上，两国领导人探讨了缓和对朝制裁一事。韩中两国可就朝鲜最关心的制裁问题进行协商，由此引导朝鲜走向对话之路。
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韩国青瓦台相关人士26日表示，不能因为朝鲜没在圣诞节发起挑衅就安心，岁尾年初将保持戒备，密切关注相关动向。
部分青瓦台人士认为，朝方如不事先告知就越过“红线”可能会考验美国总统特朗普的耐心，导致局势失控。因此，文在寅和青瓦台在朝鲜公布劳动党中央委员会全体会议结果和金正恩发表新年贺词前不能放松警惕。
分析认为，朝方宣布改变路线后进行挑衅的可能性较大。因此，文在寅为防止局势恶化，将致力于探索将朝鲜重新拉回谈判桌的外交解法。
韩联社报道，有观察认为，文在寅在密切关注朝鲜挑衅可能性的同时，将拿出让朝鲜重回对话轨道的方案积极说服美国。鉴于韩美领导人在7日的电话中商定保持随时联络，因此文在寅或在新旧岁交替之际与特朗普再次进行沟通。
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