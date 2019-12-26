伊朗当局的断网行动可能会成为常态

一名伊朗青年显示，她的手机无法连上网络，2019年11月23日。

在伊朗，一些城市的网络继续被当局切断。这是伊朗当局面对示威呼吁所做出的回应。这不是第一次伊朗当局切断网络了。去年11月时，德黑兰当局曾经对互联网进行非常极端的控制，瘫痪了伊朗的网络。

广告 继续浏览后续

根据萨瓦大学（University of Savoie）IT教授和网络战略研究员萨拉曼提安（Kave Salamatian）的说法，伊朗当局对通信的这种控制注定会变成常态。

他说， “（监控）系统早就检测就绪了，前一次的断网就不是小范围的断网，这是好几年持续不断尝试的结果。”

“目前，伊朗当局可以做到想什么时候断网就什么时候断网，监控的目标可以做到非常精确，对准哪个城市哪个APP等等，他们已经达到了目的，能对传播的东西进行精确的监控。”

“当然，呼吁示威的方法不只是网络，传统的方法还是存在的，要知道，伊朗革命发生在1978年，当时是没有网络的，传统的方法还是有的，只是，用这些机制，信息传播需要更长的时间，也更艰难。”