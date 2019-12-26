法国反退休大罢工持续时间堪比1995 尚无停止迹象

法国反退休改革社会风潮周四进入第四周，公共交通持续呈紊乱状态，出路何在？政府与工会，目前看不到任何和解的迹象。

广告 继续浏览后续

法国反退休社会风潮目前进入第22天，1995年法国大罢工的阴影在法国上空徘徊，那场冲突11月24日始，12月15日止，持续的时间几乎与本次大罢工相当。九五年罢工者的诉求主要是反对右翼朱倍政府针对公务员以及公交系统职员的退休机制改革。

24年之后的今天，仍然看不到任何出路。一方面，政府以一种计点式的共同的退休机制取代现存的42种退休机制，以及建立以64岁作为退休基本参照点的决心不变；另一方面，反对这一退休改革的工会相信，政府的改革一旦实施，“所有的人都会受到损害”，继续以大罢工向政府施加强大压力。尽管周四罢工人数继续回落，法国铁路系统职工连续罢工人数比率为9.6%，火车司机罢工比率为42.1%，低于周二的49.3%。

周四，列车运行仍呈现紊乱状态，高铁运行的只有50%，巴黎大区快铁只有五分之一运行，区域列车十分之四运行，城市间列车四分之一运行。不过，法国全国铁路公司文告通知，所有通过该公司官方网站预购的直至29日的火车票，将保证运行。

巴黎大众运输公司除了一号线，十四号线，以及通往奥利机场的专线，因是自动化线路，正常运行外，其余地铁线路均程度不同处于紊乱状态，有些甚至完全取消。

交通紊乱对民众影响很大，法国消费者研究中心周四出版的 “六千万消费者”月刊，矛头直指法国全国铁路公司，把年度最差企业奖--“仙人球奖”送给该公司。该杂志指责法国铁路公司在准时、票价以及窗口零售等方面存在问题，而十二月底大罢工更给该公司涂抹了一层黑色。

周四，巴黎街头出现了支持铁路员工罢工的示威，参加者总共200至300人，其中不少人是黄背心。

法国总统马克龙希望圣诞节期间罢工暂停，但罢工一直继续，这场社会冲突现在看来有可能打破纪录，超过1986至1987法国全国铁路员工举行的长达28天的罢工，那场罢工也没有在圣诞节暂停，主要诉求是改善工作条件和提升工资。

法国新任主管退休的高级专员皮塔斯基表示，政府谈判的大门始终敞开着，但他表示，政府不可能在取消特殊退休体制上面做任何让步。