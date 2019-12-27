欧委会主席对华为参与部署5G有保留

欧盟委员会主席冯德莱恩对华为参与建设部署5G网络持怀疑态度，这位新任欧委会主席表示，如果有危险，欧盟就不采用。

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冯德莱恩在周五出版的德国杂志『明镜』针对华为表示：如果存在着欧洲公民及企业信息被作为情报利用开发的危险，欧盟不会接受这样的公司参与部署5G网络。

冯德莱恩特意提到中国的『情报法』，根据这一法律，中国企业有义务向中国情报机构提供信息。美国曾指责华为与中国情报机构合作。

欧盟委员会正准备就5G网络安全制定一套标准，冯德莱恩强调，高速强大的5G网络技术，建设过程中首先要考量对欧洲信息的安全保障。

针对欧盟准备推出的新标准，冯德莱恩表示，其中一项标准就是向欧盟提供敏感技术的企业，必须是独立的企业，不能够受第三国政府约束，并且向这个政府提供情报。

28个欧盟成员国于12月初达成共识，在部署5G网络的时候，将考虑到提供5G技术的第三国企业所在国的政治体制，以此减少5G技术可能会给欧洲大陆带来的风险。欧盟的这一声明，有意避免直接点名中国和华为集团，但法新社报道，所有成员国想到的都是中国和华为。

是否允许华为在欧盟部署5G网络，已成为欧盟与中国之间政治与经济的几个主要摩擦因素之一，目前，欧盟与中国希望在2020年发展新的合作关系。

华盛顿已经排除华为参与美国建设，并希望欧盟也能够把华为从欧洲市场清除出去，美国的理由是华为为北京搜集情报。

欧盟内部市场及数字技术专员、法国人布列东12月初大力赞扬芬兰诺基亚与瑞典爱立信电信设备技术成熟，性能可靠，建议成员国优先考虑使用。