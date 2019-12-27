哈萨克斯坦空难 机上中国人无恙

中亚国家哈萨克斯坦周五发生客机坠机事故，机上中国乘客幸免遇难。

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哈萨克斯坦2019年12月27日周五发生客机坠机事故，机上有近百人，包括中国公民。目前已知至少12人死亡，但有报导说，死亡人数在增加。

哈萨克斯坦阿拉木图机场2019年12月27日周五发生坠机事故 Kazakhstan: Ambulanciers sur les lieux du crash près d'Almaty, le 27 décembre 2019 路透社 REUTERS/Pavel Mikheyev

本台法广RFI法文报导说，哈萨克斯坦Bek Air的一架客机周五在位于该国最大城市阿拉木图（Almaty）机场附近发生坠机事故，坠落在一栋无人的房屋上。这架荷兰制造的客机被断裂成两截，遇难者主要位于机身前部。哈萨克斯坦救援人员冒雪开展抢救行动。机上至少有五十多人被送往医院，其中部分幸存者伤势严重。

尽管目前还不清楚这一事故是技术故障还是人为失误，但哈萨克斯坦最高当局已表示，将严惩肇事者。Bek Air的所有飞机均已停飞，直到新的指示。

来自北京的消息说，出事飞机在阿拉木图机场起飞后不久即从雷达屏幕上消失。飞机撞上了机场附近的围栏和一栋建筑。飞机上有中国公民，幸免遇难。哈萨克斯坦当局已成立事故调查委员会。